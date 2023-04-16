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Депутат раскритиковал помощь Нидерландов украинским фермерам

Лидер голландской правой «Партии свободы», депутат парламента Нидерландов Герт Вилдерс прокомментировал решение властей страны выделить финансовую помощь на программу Всемирного банка по поддержке фермеров из Украины. Об этом он написал в своем Twitter.

Депутат раскритиковал помощь Нидерландов украинским фермерам
© Reuters

Вилдерс раскритиковал выделение Нидерландами 40 миллионов евро украинским фермерам и подчеркнул, что правительство страны «уничтожает» отечественных предпринимателей.

«Уничтожает голландских фермеров и помогает украинским фермерам — больное и фальшивое правительство Нидерландов», — отметил он.

Ранее Нидерланды выделили 40 миллионов евро на поддержку украинских фермеров. О решении страны объявила министр внешней торговли Лише Шрайнемахер.

«Это обеспечит украинским фермерам доступ к финансам, а также большую продовольственную безопасность», — объяснила она решение.

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