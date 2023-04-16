Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин посетил в храме Христа Спасителя в Москве пасхальную службу в ночь на 16 апреля.
Богослужение в храме возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Путин на Пасху, как правило, приезжает на богослужение именно в храм Христа Спасителя.
Ранее сообщалось, что ночное пасхальное богослужение началось в храме Христа Спасителя в Москве.
Вскоре после этого начался Пасхальный крестный ход.
RT ведёт прямую трансляцию.