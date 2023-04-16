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Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя

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Президент России Владимир Путин посетил в храме Христа Спасителя в Москве пасхальную службу в ночь на 16 апреля.

Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя
© ТАСС

Богослужение в храме возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Путин на Пасху, как правило, приезжает на богослужение именно в храм Христа Спасителя.

Ранее сообщалось, что ночное пасхальное богослужение началось в храме Христа Спасителя в Москве.

Вскоре после этого начался Пасхальный крестный ход.

RT ведёт прямую трансляцию.

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