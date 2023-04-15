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1 час назад

Отчим осужденной в Белоруссии Сапеги высказался о процедуре передачи в Россию

Lenta.ru

Отчим осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Сергей Дудич сообщил, что семья знает только ту информацию, которая освещается в средствах массовой информации. Так в разговоре с «Лентой.ру» он высказался о процедуре передачи Сапеги в Россию.

Отчим Сапеги высказался о процедуре передачи в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что освещают СМИ, то мы и знаем. Больше ничего», — сказал Дудич.

Ранее стало известно, что белорусская Генпрокуратура удовлетворила ходатайство осужденной в республике россиянки Софьи Сапеги о ее передаче в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

Отмечается, что ходатайство было удовлетворено в рамках конвенции государств-участников СНГ о передаче осужденных для дальнейшего отбывания наказания. Оснований, которые препятствовали бы передаче россиянки, белорусской стороной не установлено.

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Самолет, на котором они летели в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске. Оба были задержаны.

6 мая 2022 года Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима.

Политика,В мире,Роман Протасевич,
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