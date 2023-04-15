Захарова оценила решение Польши по зерну с Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Польши приостановить импорт зерна с Украины .

«Коротко о зерновой сделке. Так сказать, иуды к Пасхе удавились подавились зерном», — написала Захарова, зачеркнув слово «удавились».

15 апреля правительство Польши приостановило импорта зерна с Украины. Как заявил экс-премьер страны и глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, это делается в рамках защиты национального фермерства.