РБК: первые видеосервисы получили протоколы по закону о ЛГБТ

РБК: первые российские видеосервисы получили протоколы по закону о ЛГБТ
Два российских видеосервиса получили протоколы по причине нарушения закона о запрете демонстрации ЛГБТ детям, сообщает РБК.
Отмечается, что протоколы составлены в отношении двух аудиовизуальных сервисов — Movix и Peers.TV.
За данное правонарушение юрлицам грозит штраф от 1 млн до 4 млн рублей или приостановка деятельности на 90 суток.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать единый реестр материалов, запрещённых к распространению на территории России.