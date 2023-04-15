РБК: первые видеосервисы получили протоколы по закону о ЛГБТ

Два российских видеосервиса получили протоколы по причине нарушения закона о запрете демонстрации ЛГБТ детям, сообщает РБК.

Отмечается, что протоколы составлены в отношении двух аудиовизуальных сервисов — Movix и Peers.TV.

За данное правонарушение юрлицам грозит штраф от 1 млн до 4 млн рублей или приостановка деятельности на 90 суток.