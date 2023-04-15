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РБК: первые российские видеосервисы получили протоколы по закону о ЛГБТ

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Два российских видеосервиса получили протоколы по причине нарушения закона о запрете демонстрации ЛГБТ детям, сообщает РБК.

РБК: первые видеосервисы получили протоколы по закону о ЛГБТ
© РИА Новости

Отмечается, что протоколы составлены в отношении двух аудиовизуальных сервисов — Movix и Peers.TV.

За данное правонарушение юрлицам грозит штраф от 1 млн до 4 млн рублей или приостановка деятельности на 90 суток.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать единый реестр материалов, запрещённых к распространению на территории России.

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