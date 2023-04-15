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Экс-советник Пентагона оценил шансы Украины захватить Крым

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У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получится захватить Крым. Об этом, оценивая шансы Киева, заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Экс-советник Пентагона оценил шансы Украины захватить Крым
© РИА Новости

«Шансы на это такие же, как и на возвращение потраченных наших сотен миллионов долларов. Все эти разговоры о том, когда вернутся свобода, справедливость и "американский путь"... Я вас умоляю!» — сказал полковник.

Американец назвал Украину деспотичным государством, которое напоминает «однопартийную фашисткую модель».

Ранее на планы Украины по наступлению на Крым отреагировал глава полуострова Сергей Аксенов. Он заявил, что нельзя недооценивать противника, подчеркнув, что Крым к этому готов. Политик назвал правильным решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к нему, подчеркнув, что они не обязательно будут использованы по своему прямому назначению.

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