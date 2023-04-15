Экс-советник Пентагона оценил шансы Украины захватить Крым

«Шансы на это такие же, как и на возвращение потраченных наших сотен миллионов долларов. Все эти разговоры о том, когда вернутся свобода, справедливость и "американский путь"... Я вас умоляю!» — сказал полковник.

Ранее на планы Украины по наступлению на Крым отреагировал глава полуострова Сергей Аксенов. Он заявил, что нельзя недооценивать противника, подчеркнув, что Крым к этому готов. Политик назвал правильным решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к нему, подчеркнув, что они не обязательно будут использованы по своему прямому назначению.