В МИД отреагировали на идею закрыть консульство России на Аландах

Москва осведомлена об идее закрыть консульство России на Аландских островах в Финляндии. Об этом сообщили в МИД, передает РИА Новости.

На сайте гражданских инициатив Финляндии ранее была опубликована петиция со сбором подписей о закрытии консульства России на Аландских островах после вступления страны в НАТО.

«Исходим из того, что позиция Финляндии, подтвержденная финским внешнеполитическим ведомством, заключается в том, что страна намерена и в дальнейшем выполнять свои международно-правовые обязательства в отношении демилитаризованного статуса Аландских островов и присутствия на них консульства Российской Федерации», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что сами аландцы не поддерживают идею закрытия диппредставительства, поэтому неизвестно, чем закончится подобная инициатива.