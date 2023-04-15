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1 час назад

В МИД отреагировали на идею закрыть консульство России на Аландах

Lenta.ruиещё 2

Москва осведомлена об идее закрыть консульство России на Аландских островах в Финляндии. Об этом сообщили в МИД, передает РИА Новости.

В МИД отреагировали на идею закрыть консульство России на Аландах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На сайте гражданских инициатив Финляндии ранее была опубликована петиция со сбором подписей о закрытии консульства России на Аландских островах после вступления страны в НАТО.

«Исходим из того, что позиция Финляндии, подтвержденная финским внешнеполитическим ведомством, заключается в том, что страна намерена и в дальнейшем выполнять свои международно-правовые обязательства в отношении демилитаризованного статуса Аландских островов и присутствия на них консульства Российской Федерации», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что сами аландцы не поддерживают идею закрытия диппредставительства, поэтому неизвестно, чем закончится подобная инициатива.

Ранее замдиректора Центра изучения Европы при Шанхайском институте исследования международных проблем Лун Цзин выразила мнение, что присоединение Финляндии к НАТО не было вызвано стремлением страны обеспечить собственную безопасность. Смысл этого шага политолог видит в том, чтобы показать всему миру свое противостояние с Россией.

Политика,НАТО,
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