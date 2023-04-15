В МИД отреагировали на инициативу закрыть консульство РФ на Аландах

Российская сторона обладает информацией о так называемой «гражданской инициативе» в Финляндии касательно закрытия консульства РФ на Аландских островах, но рассчитывает, что Хельсинки выполнит обязательства по демилитаризованному статусу этих островов. Об этом сообщает РИА Новости.
Как добавили в МИД России, Москва ждет разрешения вопроса с присутствием российского консульства.
«Исходим из того, что позиция Финляндии, подтвержденная финским внешнеполитическим ведомством, заключается в том, что страна намерена и в дальнейшем выполнять свои международно-правовые обязательства...»
Также российская сторона обратила внимание на тот факт, что «сами аландцы не поддерживают» инициативу Финляндии.
«Сейчас о чем-то другом говорить преждевременно», — заключили в Министерстве иностранных дел РФ.
Ранее Финляндия закрыла отделение генконсульства в Петрозаводске.
Также стало известно, что МИД Финляндии временно закроет представительство в Мурманске.