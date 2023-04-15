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12 минут назад

В МИД России ожидают, что Хельсинки сдержит обязательства по работе консульства на Аландах

Газета.Ru

Российская сторона обладает информацией о так называемой «гражданской инициативе» в Финляндии касательно закрытия консульства РФ на Аландских островах, но рассчитывает, что Хельсинки выполнит обязательства по демилитаризованному статусу этих островов. Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД отреагировали на инициативу закрыть консульство РФ на Аландах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как добавили в МИД России, Москва ждет разрешения вопроса с присутствием российского консульства.

«Исходим из того, что позиция Финляндии, подтвержденная финским внешнеполитическим ведомством, заключается в том, что страна намерена и в дальнейшем выполнять свои международно-правовые обязательства...»

В Финляндии предложили закрыть консульства России на островах в Балтике

Также российская сторона обратила внимание на тот факт, что «сами аландцы не поддерживают» инициативу Финляндии.

«Сейчас о чем-то другом говорить преждевременно», — заключили в Министерстве иностранных дел РФ.

Ранее Финляндия закрыла отделение генконсульства в Петрозаводске.

Также стало известно, что МИД Финляндии временно закроет представительство в Мурманске.

Политика,МИД России,
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