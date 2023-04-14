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1 час назад

Путин установил в новых регионах московский часовой пояс

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который переводит новые регионы России — Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области — на московский часовой пояс. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин установил в новых регионах московский часовой пояс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документу, четыре новых региона войдут во вторую часовую зону (московское время, UTC+3). Ранее на этих территориях действовал киевский часовой пояс — UTC+2. В сопроводительных материалах отмечается, что субъекты после включения в состав России уже начали жить по московскому времени.

Уточняется, что закон начнет действовать через десять день после публикации документа.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму еще в феврале. Предлагалось поправками дополнить закон «Об исчислении времени». 21 марта нижняя палата парламента приняла закон.

Политика,Владимир Путин,Госдума,
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