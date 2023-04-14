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МИД России получил обращение посольства Финляндии о получении конвертов с порошком

МИД России получил обращение посольства Финляндии о том, что 13 апреля дипмиссия получила три конверта, в одном из которых содержался белый порошок.

МИД РФ получил обращение посольства Финляндии о конвертах с порошком
© RT на русском

Конверты были адресованы военному атташе и его помощникам.

«При открытии первого конверта в нем был обнаружен белый порошок, после чего два остальных письма были оставлены запечатанными. Все три конверта были переданы диппредставительством российским правоохранительным органам», — сказано в комментарии министерства.

Посольству Финляндии позднее будет предоставлена информация о результатах изучения случившегося.

В конце марта появилась информация, что бывшему премьер-министру Франции, мэру города Гавр Эдуару Филиппу прислали письмо с угрозой смертью, а также неизвестным порошком внутри.

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