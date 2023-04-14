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1 час назад

Путин подписал закон о сокращении сроков признания пропавшими участников СВО

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Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращении сроков признания участников специальной военной операции (СВО) пропавшими без вести. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон о сокращении сроков признания пропавшими участников СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что изменения вносятся в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) России. Речь идет об участниках спецоперации, а также о тех, кто временно проживает или находится в зоне проведения СВО.

Эти граждане, согласно документу, будут признаваться пропавшими без вести, если в течение полугода не появится сведений о месте их пребывания от уполномоченных должностных лиц или командиров воинских частей.

При этом закон уточняет порядок признания участников спецоперации погибшими — решение об объявлении их умершими может быть принято спустя три месяца после признания их пропавшими без вести.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 14 марта. Тогда заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак назвал рассматриваемый вопрос болезненным, но крайне важным для семей погибших и пропавших военнослужащих.

Политика,Андрей Турчак,Владимир Путин,Совет Федерации,Госдума,
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