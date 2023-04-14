Путин подписал закон о сокращении сроков признания пропавшими участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращении сроков признания участников специальной военной операции (СВО) пропавшими без вести. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Уточняется, что изменения вносятся в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) России. Речь идет об участниках спецоперации, а также о тех, кто временно проживает или находится в зоне проведения СВО.

Эти граждане, согласно документу, будут признаваться пропавшими без вести, если в течение полугода не появится сведений о месте их пребывания от уполномоченных должностных лиц или командиров воинских частей.

При этом закон уточняет порядок признания участников спецоперации погибшими — решение об объявлении их умершими может быть принято спустя три месяца после признания их пропавшими без вести.