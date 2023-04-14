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Главы МИД Армении и России обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Министры иностранных дел Армении и и Сергей Лавров в пятницу в Самарканде на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и в Лачинском коридоре. Об этом сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Лавров и Мирзоян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
© РИА Новости

"Министры иностранных дел обменялись мнениями по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, по вопросам демаркации и безопасности границ, разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе, по нагорнокарабахскому конфликту. Арарат Мирзоян представил подробности провокации, совершенной азербайджанскими вооруженными силами 11 апреля в районе села Тех Сюникской области Республики Армения", - говорится в сообщении.

Главы ведомств обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе вследствие блокировки Азербайджаном Лачинского коридора, продолжающейся уже четыре месяца.

"Была подчеркнута необходимость прекращения блокировки Лачинского коридора в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 г. В ходе встречи министры иностранных дел также коснулись вопросов двусторонней повестки", - добавили в МИД Армении.

Во вторник, 11 апреля, у села Тех Сюникской области Армении произошли боестолкновения между вооруженными силами двух стран. Минобороны Армении заявило о четырех погибших и шести раненых, а также опубликовало видео, на котором зафиксировано, как военнослужащие Азербайджана с целью провокации подъезжают к военным Армении, выполняющим инженерные работы, после чего открывают огонь в их направлении.

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