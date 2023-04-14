Антонов указал на увеличение числа "раздражителей" в дипотношениях с США

Посол России в Вашингтона Анатолий Антонов заявил, что российское посольство в США фактически «выживает» на фоне ухудшения отношений двух государств, передает ТАСС. По его словам, между Москвой и Вашингтоном до сих пор множество неурегулированных вопросов.

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«Посольство выживает, и ситуация постоянно деградирует. Количество двусторонних «раздражителей» множится. Это полностью относится к работе нашего коллектива <…> по-прежнему сохраняется большое количество неурегулированных вопросов. Это и ограничение срока действия виз для дипломатов, и задержки с их выдачей новым сотрудникам», — отметил Антонов.

Как указал посол России, правительство США до сих пор не вернуло доступ к российской дипсобственности и препятствует работе дипломатов за пределами американской столицы. Он также добавил, что сотрудники российской дипмиссии пытаются решать проблемы граждан РФ в других частях США за счет командировок в те или иных города.

«Проблем много, сами они не исчезают. И российские дипломаты, будь то в Хьюстоне, Нью-Йорке или Вашингтоне, делают максимум возможного для защиты национальных интересов нашей страны и ее граждан», — подчеркнул Антонов.