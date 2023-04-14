Дмитрий Патрушев осмотрел морские порты Мариуполя и Бердянска

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев посетил с рабочим визитом Донецкую народную республику и Запорожскую область. Об этом сообщается на сайте министерства. В ходе визита основное внимание было уделено восстановлению морских портов Мариуполя и Бердянска.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, с начала текущего года через порт Бердянска уже осуществлена транспортировка более 70 тысяч тонн зерновых культур. В ходе совещания, проведенного совместно с председателем совета министров Запорожской области Антоном Кольцовым, были рассмотрены инвестиционные проекты, которые позволят уже в этом году увеличить мощности порта Бердянск по отгрузке зерновых культур до 150 тысяч тонн в месяц.

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Также глава Минсельхоза совместно с врио главы ДНР Денисом Пушилиным осмотрел порт Мариуполя. Стороны определили первостепенные шаги по запуску зернового терминала, а также возможность использования для транспортировки зерновых культур судов, доставляющих в республику строительные грузы.

В рамках поездки Дмитрий Патрушев посетил с. Осипенко Запорожской области, в котором уже в этом году при содействии Минсельхоза России будут оборудованы современными детской и спортивной площадками. В текущем году аналогичные площадки появятся не менее чем в 20 сельских населенных пунктах.ф

Кроме того, в ходе визита была затронута тема хода посевной кампании в регионах. Площадь озимого сева под урожай 2023 года в новых субъектах составляет более 1,2 млн га. Большинство всходов имеет хорошее состояние, ведётся плановая работа по подкормке культур. Прогноз ярового сева составляет 1,8 млн га – он уже произведён на площади более 150 тысяч га. Основные работы по подсолнечнику начнутся в ближайшие 2 недели.

Также Патрушев посетил Луганский государственный аграрный университет, в котором осмотрел учебные и научно-исследовательские лаборатории, и ознакомился с работой региональной площадки всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».