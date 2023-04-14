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В Госдуме рассказали об ожиданиях от встречи глав Минобороны России и Китая

В ходе встречи министры обороны России и Китая Сергей Шойгу и Ли Шанфу обсудят иностранные военные базы и вопросы, связанные с защитой границ двух стран. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

В Госдуме рассказали об ожиданиях от встречи глав Минобороны России и Китая
© РИА Новости

«У России и Китая есть общие интересы, связанные с защитой границ и независимости, в зоне Азии у ряда стран-сателлитов США расположены военные базы. Базы на территории Южной Кореи и Японии находятся вблизи от обеих наших стран, что тоже создает определенный контур напряженности», — сказал он.

Новиков также отметил тенденцию к сближению интересов России и Китая.

«Военно-техническое сотрудничество между Китаем и Россией развивается по нарастающей, это связано с необходимостью профилактирования существующих угроз в современном мире», — добавил депутат.

14 апреля стало известно, что Ли Шанфу приедет в Россию с официальным визитом с 16 по 19 апреля по приглашению Шойгу. Это станет его первой зарубежной поездкой после назначения на должность главы китайского военного ведомства в марте 2023 года.

Позднее в Минобороны России сообщили, что главы ведомств обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в обороне и актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.

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