В Госдуме рассказали об ожиданиях от встречи глав Минобороны России и Китая

«У России и Китая есть общие интересы, связанные с защитой границ и независимости, в зоне Азии у ряда стран-сателлитов США расположены военные базы. Базы на территории Южной Кореи и Японии находятся вблизи от обеих наших стран, что тоже создает определенный контур напряженности», — сказал он.