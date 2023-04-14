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В МИД отреагировали на высылку сотрудников посольства РФ из Норвегии

Норвегия нанесла серьезный ущерб двусторонним контактам с Россией, выслав 15 сотрудников посольства РФ. Москва намерена жестко ответить на действия Осло, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

В МИД отреагировали на высылку сотрудников посольства РФ из Норвегии
© РИА Новости

Ранее глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт сообщила, что решение объявить сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата продиктовано тем, чтобы сократить «нежелательную разведывательную деятельность».

По словам Захаровой, Норвегия тем самым подтверждает статус враждебной для России страны. За такими действиями последует соответствующая реакция. Она также добавила, что в последние месяцы норвежская пресса развернула еще одну кампанию по обнародованию фейков о якобы российской шпионской деятельности.

Российское посольство отреагировало на высылку своих дипломатов из Норвегии

Захарова подчеркнула, что такие вбросы – это спланированная акция зарубежных спецслужб для того, чтобы еще больше обострить отношения с Россией, которые сейчас и так находятся на низшем уровне.

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