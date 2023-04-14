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15 минут назад

Медведев предупредил Польшу о последствиях конфликта России и НАТО

Алиса Селезнёва

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому на заявление о праве Украины на удары по России, напомнив о ее роли в структуре НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Медведев предупредил Польшу о последствиях конфликта России и НАТО
Фото: ТАССТАСС

Ранее польский премьер в интервью NBC News подчеркнул, что Украина имеет право на удары по территории России и его не слишком беспокоит то, что такие атаки могут привести к прямой конфронтации с НАТО.

«Россия очень быстро проиграет такую войну, и Кремль это знает», — заметил он.

Комментируя это высказывание, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил о роли Польши в НАТО.

«Не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но с учетом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе, эта страна точно исчезнет», — заявил он на своей странице в Twitter.

На Украине с 24 февраля 2022 года проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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После начала спецоперации Польша заняла активную антироссийскую позицию и начала поставки оружия на Украину. При этом посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский заявил о возможном вступлении Варшавы в конфликт с Россией в случае поражения Украины. Однако позднее посольство Польши во Франции заявило о неверном толковании СМИ и «вырванных из контекста» словах дипломата. В дипмиссии подчеркнули, что посол лишь предупредил о последствиях поражения Украины и возможности «втягивания Россией в войну Прибалтики и Польши».

Политика,Видео,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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