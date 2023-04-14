Медведев предупредил Польшу о последствиях конфликта России и НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому на заявление о праве Украины на удары по России, напомнив о ее роли в структуре НАТО. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее польский премьер в интервью NBC News подчеркнул, что Украина имеет право на удары по территории России и его не слишком беспокоит то, что такие атаки могут привести к прямой конфронтации с НАТО.
«Россия очень быстро проиграет такую войну, и Кремль это знает», — заметил он.
Комментируя это высказывание, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил о роли Польши в НАТО.
«Не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но с учетом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе, эта страна точно исчезнет», — заявил он на своей странице в Twitter.
На Украине с 24 февраля 2022 года проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
После начала спецоперации Польша заняла активную антироссийскую позицию и начала поставки оружия на Украину. При этом посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский заявил о возможном вступлении Варшавы в конфликт с Россией в случае поражения Украины. Однако позднее посольство Польши во Франции заявило о неверном толковании СМИ и «вырванных из контекста» словах дипломата. В дипмиссии подчеркнули, что посол лишь предупредил о последствиях поражения Украины и возможности «втягивания Россией в войну Прибалтики и Польши».