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МИД России ответил на высылку сотрудников посольства в Норвегии

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Объявление 15 сотрудников российского посольства в Осло персонами нон грата является умышленным нагнетанием враждебности. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

МИД России ответил на высылку сотрудников посольства в Норвегии
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«Расцениваем это решение как умышленное нагнетание враждебности против России. Никаких конкретных претензий российским дипломатам не предъявляется», — сказала она.

Ранее стало известно, что Норвегия объявила 15 российских дипломатов персонами нон грата. Глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт заявила, что все они работали на российские спецслужбы под дипломатическим прикрытием.

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