МИД России ответил на высылку сотрудников посольства в Норвегии

Объявление 15 сотрудников российского посольства в Осло персонами нон грата является умышленным нагнетанием враждебности. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.
«Расцениваем это решение как умышленное нагнетание враждебности против России. Никаких конкретных претензий российским дипломатам не предъявляется», — сказала она.
Ранее стало известно, что Норвегия объявила 15 российских дипломатов персонами нон грата. Глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт заявила, что все они работали на российские спецслужбы под дипломатическим прикрытием.