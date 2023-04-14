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Сенатор Пушков рассказал о парадоксе антироссийских санкций Запада

В 2023 году прогнозируется рост экономики России - самой подсанкционной страны мира, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор Пушков рассказал о парадоксе антироссийских санкций Запада
© РИА Новости

В своем Telegram-канале он отметил, что у некоторых западных государств, которые и ввели ограничительные меры против Москвы, наблюдается противоположная ситуация.

"Парадоксы западных санкций: прогноз для Германии на 2023 год: - 0.1 % ВВП, для Великобритании: - 0.3%. Прогноз для России, которая находится в положении самой подсанкционной страны мира, + 0.7% - такой же, как у Франции и Италии. Вопрос: против кого были введены санкции", - написал Пушков.

Как указал сенатор, на фоне прогнозируемого падения ВВП в Германии и Великобритании складывается ощущение, что именно эти два государства попали под ограничительные меры, а не Россия.

Ранее министры финансов стран G7, а также главы их центробанков в совместном заявлении указали, что входящие в группу государства продолжат вводить против России санкции и препятствовать их обходу.

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