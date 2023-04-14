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17 минут назад

Лавров: наглость Запада переходит все пределы

Мария Иванова

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что наглость Запада, угрожающего санкциями против третьих стран за сотрудничество с Россией, переходит все пределы. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров: наглость Запада переходит все пределы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое заявление Лавров сделал на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

«Наглость западных представителей, а сюда помимо делегатов Евросоюза наезжают еще и американцы, которые отвечают за проблематику санкций, <…> переходит все пределы», — подчеркнул российский министр.

Лавров отметил, что угрозы санкциями свидетельствуют об отсутствии у Запада уважения к самостоятельности и независимости этих стран.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что ЕС введет 11-й пакет санкций против России и попытается пресечь попытки Москвы обойти санкции.

Еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс подчеркнула, что не стоит недооценивать усилия, которые Россия предпримет «со своими друзьями по всему миру», чтобы обойти европейские ограничения.

Минфин США ранее опубликовал список стран, помогающих России обходить санкции, среди них Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. МакГиннесс отмечала, что физические и юридические лица из этих стран, не соблюдающие ограничения ЕС, также попадут под санкции.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,Казначейство США,Еврокомиссия,ЕС,
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