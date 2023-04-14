Лавров: наглость Запада переходит все пределы

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что наглость Запада, угрожающего санкциями против третьих стран за сотрудничество с Россией, переходит все пределы. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Лавров сделал на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

«Наглость западных представителей, а сюда помимо делегатов Евросоюза наезжают еще и американцы, которые отвечают за проблематику санкций, <…> переходит все пределы», — подчеркнул российский министр.

Лавров отметил, что угрозы санкциями свидетельствуют об отсутствии у Запада уважения к самостоятельности и независимости этих стран.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что ЕС введет 11-й пакет санкций против России и попытается пресечь попытки Москвы обойти санкции.

Еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс подчеркнула, что не стоит недооценивать усилия, которые Россия предпримет «со своими друзьями по всему миру», чтобы обойти европейские ограничения.