В Кремле оценили достоверность утечки из Пентагона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ставят под сомнение достоверность утечки секретных документов Пентагона, но внимательно их изучают. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у российских властей претензии к организатору утечки, Песков сказал, что это, «скорее, забота американских спецслужб».

«Наша забота — анализировать эти данные, по-прежнему ставить в сомнение их достоверность, но внимательно их изучать», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Информация об утечке секретных документов Пентагона появилась в начале апреля 2023 года. Документы касаются украинского кризиса, ситуации в Израиле, отношений США с Южной Кореей и других сфер.

Эти файлы, среди прочего, раскрывают ключевые проблемы с украинским вооружением, противовоздушной обороной, а также рассказывают о размерах и готовности батальонов ВСУ.

Источники Reuters заявили, что следователи рассматривают четыре-пять основных версий происхождения утечки, среди них — недовольство сотрудника и намеренный саботаж с целью подорвать национальную безопасность США.

Собеседники Reuters заявили, что документы могли быть обнародованы лишь американцем — они содержат слишком широкий набор тем. В то же время следователи не исключают, что к утечке причастны «пророссийские элементы».