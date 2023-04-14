Песков рассказал о куличах и яйцах на праздничном столе Путина

Пасхальные куличи и крашенные яйца будут на праздничном столе у президента РФ Владимира Путина, как и у всех христиан, сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Как у всех людей, как у всех христиан, да", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

На вопрос, как семья самого пресс-секретаря президента встречает Воскресение Христово, Песков ответил: "Тоже как и все православные".

Пасха, или Воскресение Христово - главный христианский праздник, в 2023 году отмечается 16 апреля. К празднику верующие, следуя народной традиции, пекут куличи и готовят творожные пасхи, а также варят и красят яйца, после чего освящают эти "пасхальные снеди".