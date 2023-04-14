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29 минут назад

Лавров: военно-биологическая деятельность Пентагона в СНГ угрожает безопасности

ТАСС

Военно-биологическая деятельность Вашингтона и его союзников на пространстве стран СНГ создает прямую угрозу биологической безопасности, а именно здоровью населения и природе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

Лавров: военно-биологическая деятельность Пентагона в СНГ угрожает безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Особое значение имеет наша совместная работа [со странами СНГ] по нейтрализации угроз безопасности наших стран. Это и угрозы терроризма, и угрозы, создаваемые в результате военно-биологической деятельности на нашем пространстве, которую ведут Соединенные Штаты и их союзники, и которые создают очень опасные прецеденты с точки зрения биологической безопасности. И это прямая угроза здоровью населения, прямая угроза природе", - сказал он.

Политика,Сергей Лавров,Пентагон,
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