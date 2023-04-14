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24 минуты назад

Песков ответил на вопрос об участии Путина в акции «Бессмертный полк»

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не может точно сказать, примет ли президент России Владимир Путин участие в акции «Бессмертный полк» в этом году. Ответ пресс-секретаря российского лидера на этот вопрос приводит ТАСС.

Песков ответил на вопрос об участии Путина в акции «Бессмертный полк»
Фото: ТАССТАСС

В беседе с журналистами в пятницу, 14 апреля, представитель Кремля не прокомментировал возможное участие Путина в шествии «Бессмертного полка» 9 мая, в День Победы.

Ранее в Кремле сообщили, что парад Победы состоится 9 мая, а его генеральная репетиция пройдет 7 мая. На данный момент начата процедура аккредитации на парад и его репетицию, заявку на которые можно подать до 12 апреля.

Дмитрий Песков заверил, что на параде в честь Дня Победы 9 мая будут приняты усиленные меры безопасности, и подчеркнул, что каких-либо изменений в планах проведения мероприятия нет.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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