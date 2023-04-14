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Минобороны: Шойгу обсудит с коллегой из Китая перспективы взаимодействия в оборонной сфере

Россию с официальным визитом посетит министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу с 16 по 18 апреля, министр обороны Сергей Шойгу обсудит с китайским коллегой перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, сообщили в Минобороны.

Минобороны назвало темы встречи Шойгу с китайским коллегой
© ТАСС

По сообщению ведомства, с 16 по 18 апреля Россию с официальным визитом посетит министр обороны Китайской Народной Республики генерал-полковник Ли Шанфу, который проведет переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу, в ходе которых стороны обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере и актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности, передает РИА «Новости».

В 2018 году Минфин США ввел санкции против Ли Шанфу из-за военного сотрудничества с Россией, а им именно покупки российских самолетов и ракетных систем С-400.

Напомним, в июле 2019 года Россия отправила в Китай транспортное судно с первой партией техники из состава второго предназначенного для НОАК полкового комплекта С-400.

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