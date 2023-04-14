Минобороны назвало темы встречи Шойгу с китайским коллегой

Россию с официальным визитом посетит министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу с 16 по 18 апреля, министр обороны Сергей Шойгу обсудит с китайским коллегой перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, сообщили в Минобороны.

По сообщению ведомства, с 16 по 18 апреля Россию с официальным визитом посетит министр обороны Китайской Народной Республики генерал-полковник Ли Шанфу, который проведет переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу, в ходе которых стороны обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере и актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности, передает РИА «Новости».

В 2018 году Минфин США ввел санкции против Ли Шанфу из-за военного сотрудничества с Россией, а им именно покупки российских самолетов и ракетных систем С-400.