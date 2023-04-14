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Медведев перевел на немецкий свой пост в Twitter про исчезновение Украины

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после блокировки своего поста для аудитории Польши и ФРГ про исчезновение Украины опубликовал в Twitter перевод этой записи на немецком языке. Соответствующий пост доступен в аккаунте политика в Twitter.

Медведев перевел на немецкий свой пост в Twitter про исчезновение Украины
© РИА Новости

Медведев отметил, что его пост об Украине прочитали около 14 миллионов человек, но Twitter ограничил его показ в англоязычной версии для жителей ФРГ и Польши.

«Уважая свободу слова и права тех, кто читает на немецком языке, решил опубликовать этот текст ещ раз в немецком переводе. Посмотрим, что сделают в этот раз», — написал политик на свой странице во «ВКонтакте».

«Для всех, кто читает на немецком языке и кого пытались лишить возможности прочесть на английском», — написал Медведев в Twitter.

Медведев 8 апреля опубликовал в своем англоязычном аккаунте запись в Twitter и во «ВКонтакте» о том, что в скором времени Украина исчезнет, так как никто не хочет ее себе — ни Европа, ни США, ни Россия.

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