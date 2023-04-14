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30 минут назад

Медведев рассказал, когда закончится Украина

Москва24

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление премьер-министра Виктора Орбана о том, что Украина в финансовом плане является несуществующей страной. В своем телеграм-канале он заявил, что страна никому не нужна.

Медведев рассказал, когда закончится Украина
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"Как только закончится финансирование со стороны США и Европы, закончится война. Молодец, смело и точно для европейского политика", – подчеркнул Медведев.

По его словам, Украина закончится тогда, когда Запад перестанет ее финансировать. До этого Орбан заявил, что Украина неспособна финансировать себя самостоятельно, поэтому конфликт там закончится, как только Запад перестанет содержать Киев. Он добавил, что Европа тратит на Украину десятки миллиардов долларов, лишая этих денег собственную экономику.

Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина может исчезнуть как государство, если не вернется в границы 1991 года. Он объяснил это тем, что в страну не вернутся люди, а значит не будет денег и поддержки.

Политика,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,Виктор Орбан,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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