Министр обороны Китая посетит Россию

Министр обороны КНР Ли Шанфу посетит Россию 16-19 апреля. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй.
"По приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу Ли Шанфу 16-19 апреля посетит РФ с официальным визитом", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети WeChat.
В нем уточняется, что в ходе визита состоятся переговоры Ли Шанфу с военным командованием России. Кроме того, глава Минобороны КНР планирует посетить учебное заведение по подготовке российских военнослужащих.
По словам Тань Кэфэя, в последние годы под руководством лидеров двух стран Китай и РФ сохраняют высокий уровень двусторонних межармейских отношений.
"Китай и РФ поддерживают стратегический диалог и проводят совместные учения", - напомнил он.