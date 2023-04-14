Министр обороны Китая посетит Россию

Министр обороны КНР Ли Шанфу посетит Россию 16-19 апреля. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй.

"По приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу Ли Шанфу 16-19 апреля посетит РФ с официальным визитом", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети WeChat.

В нем уточняется, что в ходе визита состоятся переговоры Ли Шанфу с военным командованием России. Кроме того, глава Минобороны КНР планирует посетить учебное заведение по подготовке российских военнослужащих.

По словам Тань Кэфэя, в последние годы под руководством лидеров двух стран Китай и РФ сохраняют высокий уровень двусторонних межармейских отношений.