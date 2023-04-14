Володин рассказал, какой ценой пытаются сохранить власть Байден, Макрон и Шольц

Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на двойные стандарты в политике властей США и Европы. Неодобрение поддержки киевского режима, политику которой проводят главы западных стран, в США достигло 43%, в Британии — 65%, в Германии — 70%, во Франции — 80%, отметил председатель палаты в своем Telegram-канале.

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«Претензии очевидны: вместо того, чтобы заниматься развитием собственных стран, решать проблемы граждан, они направляют деньги на войну и содержание преступного киевского режима», — говорится в публикации.

В этой связи Вашингтон и Брюссель объясняют гражданам что 80% выделяемых Украине средств остаются в их странах, а Киев должен будет вернуть все деньги с процентами. Украине, при этом, обещается стопроцентная поддержка «до самого конца».

«Двойные стандарты и лицемерие», — подчеркнул Володин и резюмировал: для Вашингтона и НАТО Украина — лишь полигон для испытания оружия.