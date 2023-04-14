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21 минуту назад

В России оценили вероятность смягчения визовой политики Евросоюза

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Директор консульского департамента министерства иностранных дел России Алексей Климов заявил об отсутствии тенденций к смягчению политики Евросоюза (ЕС) по визовым ограничениям в отношении россиян. Об этом он сообщил РИА Новости.

В России оценили вероятность смягчения визовой политики Евросоюза
Фото: ReutersReuters

«Со своей стороны тенденций к смягчению деструктивной политики ЕС на данном направлении, к сожалению, не наблюдаем», — отметил дипломат.

Климов также обратил внимание на то, что инициаторами приостановки соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, которое было заключено в 2006 году, выступили представители объединения. При этом, отметил он, на данный момент многие страны-члены ЕС, включая Польшу, Чехию, Финляндию и страны Балтии, в индивидуальном порядке ввели запреты или ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам России.

О решении стран Евросоюза полностью приостановить облегченный визовый режим с Россией стало известно 31 августа прошлого года. Причиной этому, в частности, послужило беспокойство европейских стран из-за возможной угрозы безопасности в связи с возросшим числом россиян, пересекших границы государств.

Политика,Алексей Климов,МИД России,ЕС,
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