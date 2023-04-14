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Посол России спрогнозировал провал контрнаступления Украины

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Посол России в США Анатолий Антонов спрогнозировал провал контрнаступления Украины. Его слова в эфире Первого канала передает ТАСС.

Посол России спрогнозировал провал контрнаступления Украины
© РИА Новости

В частности, Антонов обратил внимание на то, что в американской прессе появляется все больше информации об атаке украинских сил, которые «получили подпитку из Вашингтона, из Брюсселя».

«Я твердо убежден, что у нацистов ничего не получится», — заявил Антонов.

Он выразил уверенность в способности российской армии «разгромить противника, отбросить его, освободив исконно российские территории».

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