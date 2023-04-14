Посол России спрогнозировал провал контрнаступления Украины

Посол России в США Анатолий Антонов спрогнозировал провал контрнаступления Украины. Его слова в эфире Первого канала передает ТАСС.
В частности, Антонов обратил внимание на то, что в американской прессе появляется все больше информации об атаке украинских сил, которые «получили подпитку из Вашингтона, из Брюсселя».
«Я твердо убежден, что у нацистов ничего не получится», — заявил Антонов.
Он выразил уверенность в способности российской армии «разгромить противника, отбросить его, освободив исконно российские территории».