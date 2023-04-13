Посольству РФ запретили возложить венки к мемориалу советским солдатам в США

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что Вашингтон отказался проводить торжественную церемонию в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году. Об этом пишет ТАСС.

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«В прошлом году нам отказали, в этом году нам отказали так же. Мы не можем возложить цветы, венки к обелиску памяти советских и американских солдат», - подчеркнул Антонов.

Напомним, что мемориал «Дух Эльбы» на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном был открыт в апреле 1995 года - в 50-ю годовщину этого события. На бронзовой плите выгравированы советские и американские солдаты, жмущие друг другу руки.