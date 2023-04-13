Госдеп предупредил о "холодном приеме" Лаврова в США
На сегодняшний день главе МИД России Сергею Лаврову и сопровождающим его лицам не видали визы для участия в Совбезе ООН, которое состоится в конце месяца. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает «РИА Новости».
«На сегодняшний момент никаких разрешений: ни визы для Сергея Викторовича, ни для его сопровождающих лиц — мы не получили», — сказал он.
По словам Антонова, в США объяснили это тем, что вопрос выдачи виз делегации России для участия в работе Совбеза ООН находится в стадии межведомственного согласования. Он отметил, что РФ «очень волнует ситуация с визами», поскольку для Соединенных Штатов является привычным делом «тянуть до последнего момента, а потом выдавать визы, но не всем членам команды».
При этом Антонов указал, что Россия не упрашивает США выдать визы, а требует «обеспечить выполнение своих обязательств как страны, на территории которой находится ООН».
Также посол подчеркнул, что в Госдепе РФ предупредили о «холодном приеме» Лаврова в США.