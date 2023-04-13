Госдеп предупредил о "холодном приеме" Лаврова в США

«На сегодняшний момент никаких разрешений: ни визы для Сергея Викторовича, ни для его сопровождающих лиц — мы не получили», — сказал он.

По словам Антонова, в США объяснили это тем, что вопрос выдачи виз делегации России для участия в работе Совбеза ООН находится в стадии межведомственного согласования. Он отметил, что РФ «очень волнует ситуация с визами», поскольку для Соединенных Штатов является привычным делом «тянуть до последнего момента, а потом выдавать визы, но не всем членам команды».