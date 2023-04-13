Российский приграничный поселок обстреляли со стороны Украины

Приграничный поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области попал под обстрел со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram.

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По информации Старовойта, в результате обстрела повреждено одно домовладение: осколками посечен фасад, окна и кровля дома. Всего зафиксировали пять прилетов, пострадавших в результате произошедшего нет.

«После оценки повреждений обязательно поможем хозяевам», — пообещал губернатор.