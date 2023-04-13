Лавров: Латинская Америка не должна превратиться в арену противостояния держав

Россия не хочет, чтобы Латинская Америка превратилась в арену противоборства держав. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье "Россия и Латинская Америка - партнерство и сотрудничество, устремленные в будущее".

"Для нас Латинская Америка и Карибский бассейн (ЛАКБ) - самоценное направление внешней политики. Мы не хотим, чтобы ваш регион превратился в арену противоборства держав", - говорится в статье, опубликованной в четверг на сайте российского дипведомства.

Лавров отметил, что в отличие от бывших колониальных метрополий, Россия не ставит партнеров перед "искусственным выбором - с нами или против нас", не делит их на "своих и чужих". "Мы за то, чтобы страны Латинской Америки и Карибского бассейна в своем единстве в многообразии были сильными, политически сплоченными и экономически устойчивыми", - подчеркнул министр.