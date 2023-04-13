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35 минут назад

Лавров: Латинская Америка не должна превратиться в арену противостояния держав

ТАСС

Россия не хочет, чтобы Латинская Америка превратилась в арену противоборства держав. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье "Россия и Латинская Америка - партнерство и сотрудничество, устремленные в будущее".

Лавров: Латинская Америка не должна превратиться в арену противостояния держав
Фото: ТАССТАСС

"Для нас Латинская Америка и Карибский бассейн (ЛАКБ) - самоценное направление внешней политики. Мы не хотим, чтобы ваш регион превратился в арену противоборства держав", - говорится в статье, опубликованной в четверг на сайте российского дипведомства.

Лавров отметил, что в отличие от бывших колониальных метрополий, Россия не ставит партнеров перед "искусственным выбором - с нами или против нас", не делит их на "своих и чужих". "Мы за то, чтобы страны Латинской Америки и Карибского бассейна в своем единстве в многообразии были сильными, политически сплоченными и экономически устойчивыми", - подчеркнул министр.

Глава МИД РФ считает, что стремительно меняющийся геополитический ландшафт открывает новые возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества России с латиноамериканскими государствами. По его словам, страны региона "играют все более заметную роль в многополярном миропорядке".

Статья Лаврова переведена на португальский язык для бразильской газеты Folha de S.Paulo и на испанский для мексиканского журнала Buzos.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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