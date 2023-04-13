МИД РФ: размещение военной инфраструктуры США около Афганистана неприемлемо

Попытки США и Североатлантического альянса разместить военную инфраструктуру на территории государств, расположенных по соседству с Афганистаном, являются неприемлемыми, заявили в МИД России. Документ размещен на сайте ведомства.

В МИД уточнили, что в четверг, 13 апреля, в Самарканде (Узбекистан) прошел саммит стран-соседей Афганистана. В нем приняли участие Россия, Китай, Иран и ряд других государств.

Стороны обсудили вопросы региональной и международной повестки, подтвердили заинтересованность в становлении Афганистана в качестве мирного и неделимого государства.

Значительная часть заседания была посвящена многолетней военной кампании, которую вели в Афганистане США и их союзники по альянсу.

Участники конференции акцентировали ответственность Вашингтона за результаты этой кампании, призвали западные страны взять на себя «основное финансовое бремя по постконфликтному восстановлению Афганистана».