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МИД РФ: размещение военной инфраструктуры США около Афганистана неприемлемо

Попытки США и Североатлантического альянса разместить военную инфраструктуру на территории государств, расположенных по соседству с Афганистаном, являются неприемлемыми, заявили в МИД России. Документ размещен на сайте ведомства.

МИД РФ: размещение военной инфраструктуры США около Афганистана неприемлемо
© ТАСС

В МИД уточнили, что в четверг, 13 апреля, в Самарканде (Узбекистан) прошел саммит стран-соседей Афганистана. В нем приняли участие Россия, Китай, Иран и ряд других государств.

Стороны обсудили вопросы региональной и международной повестки, подтвердили заинтересованность в становлении Афганистана в качестве мирного и неделимого государства.

Значительная часть заседания была посвящена многолетней военной кампании, которую вели в Афганистане США и их союзники по альянсу.

Участники конференции акцентировали ответственность Вашингтона за результаты этой кампании, призвали западные страны взять на себя «основное финансовое бремя по постконфликтному восстановлению Афганистана».

Кроме того, Россия указала на неприемлемость попыток со стороны западных стран по размещению военных объектов в макрорегионе.

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