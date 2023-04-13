Депутат Белик: РФ не уступит Западу свое преимущество в Черном море

«Стратегическое преимущество России в Черном море не дает покоя Западу, чьи команды исполняет киевский режим, одним из представителей которого является Кулеба. Борьба за контроль над Черным морем — важная составляющая в противостоянии России и Запада, поэтому Россия не уступит свое преимущество в этом вопросе», — отметил Белик.