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1 час назад

Депутат Госдумы Белик: РФ не уступит Западу свое преимущество в Черном море

Газета.Ruиещё 2

Западным государствам не дает покоя преимущество России в Черном море, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает ТАСС. Так парламентарий отреагировал на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что акваторию стоит превратить в «море НАТО».

Депутат Белик: РФ не уступит Западу свое преимущество в Черном море
Фото: uma.gov.ru/Wikipediauma.gov.ru/Wikipedia

«Стратегическое преимущество России в Черном море не дает покоя Западу, чьи команды исполняет киевский режим, одним из представителей которого является Кулеба. Борьба за контроль над Черным морем — важная составляющая в противостоянии России и Запада, поэтому Россия не уступит свое преимущество в этом вопросе», — отметил Белик.

Как указал депутат Госдумы, это обстоятельство никак не скажется на торговле или путешествиях в Черном море. Он также добавил, что власти Украины пытаются доказывать обратное в данном случае.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Кулебы о «море НАТО», заявил, что Черному морю никогда не бывать морем Североатлантического альянса.

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