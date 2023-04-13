Депутат Белик: РФ не уступит Западу свое преимущество в Черном море

Западным государствам не дает покоя преимущество России в Черном море, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает ТАСС. Так парламентарий отреагировал на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что акваторию стоит превратить в «море НАТО».
«Стратегическое преимущество России в Черном море не дает покоя Западу, чьи команды исполняет киевский режим, одним из представителей которого является Кулеба. Борьба за контроль над Черным морем — важная составляющая в противостоянии России и Запада, поэтому Россия не уступит свое преимущество в этом вопросе», — отметил Белик.
Как указал депутат Госдумы, это обстоятельство никак не скажется на торговле или путешествиях в Черном море. Он также добавил, что власти Украины пытаются доказывать обратное в данном случае.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Кулебы о «море НАТО», заявил, что Черному морю никогда не бывать морем Североатлантического альянса.