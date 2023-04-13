Москва предложила дату встречи глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции

Москва уже предложила конкретную дату встречи глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции, она сейчас рассматривается, сообщил ТАСС в четверг посол Ирана в Москве Казем Джалали.

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"Россия предложила дату, Иран рассматривает", - сказал он.

Дипломат подтвердил ТАСС, что встреча может состояться в скором времени.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил журналистам, что дата четырехсторонней встречи согласовывается, планируется в ближайшее время.