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30 минут назад

Москва предложила конкретную дату встречи глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции

ТАСС

Москва уже предложила конкретную дату встречи глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции, она сейчас рассматривается, сообщил ТАСС в четверг посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Москва предложила дату встречи глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Россия предложила дату, Иран рассматривает", - сказал он.

Дипломат подтвердил ТАСС, что встреча может состояться в скором времени.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил журналистам, что дата четырехсторонней встречи согласовывается, планируется в ближайшее время.

Как сообщали на Смоленской площади, заместители министров иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции на консультациях в Москве 3-4 апреля обсудили подготовку четырехсторонней встречи на уровне руководителей внешнеполитических ведомств.

Политика,Казем Джалали,Михаил Богданов,МИД России,
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