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Песков считает главным настроением в России единение и консолидацию вокруг Путина

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Общество демонстрирует единение и консолидацию вокруг президента РФ Владимира Путина, и это - главное в настроениях россиян, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с участниками "Мастерской новых медиа" (МНМ).

Песков считает главным настроением в РФ консолидацию вокруг Путина
© РИА Новости

"Мне импонирует консолидация общества вокруг ситуации, президента, которая сейчас доминирует внутри страны", - поделился своими ощущениями представитель Кремля.

Его слова приводятся в телеграм-канале МНМ в четверг.

Как считает Песков, болезненность и чрезмерная эмоциональность информационной повестки определяются серьезностью момента.

"Хотелось бы, чтобы этого не было, чтобы она была более спокойной, но в такие критические моменты, наверное, это невозможно. Но главное - ощущение единения. И это здорово", - подчеркнул он.

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