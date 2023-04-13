Песков считает главным настроением в РФ консолидацию вокруг Путина

Общество демонстрирует единение и консолидацию вокруг президента РФ Владимира Путина, и это - главное в настроениях россиян, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с участниками "Мастерской новых медиа" (МНМ).
"Мне импонирует консолидация общества вокруг ситуации, президента, которая сейчас доминирует внутри страны", - поделился своими ощущениями представитель Кремля.
Его слова приводятся в телеграм-канале МНМ в четверг.
Как считает Песков, болезненность и чрезмерная эмоциональность информационной повестки определяются серьезностью момента.
"Хотелось бы, чтобы этого не было, чтобы она была более спокойной, но в такие критические моменты, наверное, это невозможно. Но главное - ощущение единения. И это здорово", - подчеркнул он.