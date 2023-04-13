Песков заявил, что Россия должна защитить новые регионы от опасности

Восстановление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей уже идет, но это самое малое, что Россия может для них сделать, важнее всего - оградить эти территории от опасности. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на встрече со слушателями "Мастерской новых медиа".