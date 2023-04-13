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54 минуты назад

Песков заявил, что Россия должна защитить новые регионы от опасности

ТАССиещё 2

Восстановление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей уже идет, но это самое малое, что Россия может для них сделать, важнее всего - оградить эти территории от опасности. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на встрече со слушателями "Мастерской новых медиа".

Песков заявил, что Россия должна защитить новые регионы от опасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Процесс восстановления идет, и это самая маленькая толика того, что страна может сделать для новых регионов. Максимально, что должна сделать страна, - оградить новые регионы от опасности", - такие слова пресс-секретаря приводятся в четверг в телеграм-канале "Мастерская новых медиа".

В этой связи Песков подчеркнул, что специальная военная операция "будет продолжаться до победного конца".

Политика,Дмитрий Песков,
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