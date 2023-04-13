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Лавров заявил об устойчивых связях России и Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Самарканде с главой МИД Китая Цинь Ганом заявил, что связи двух стран демонстрируют устойчивость.

Лавров заявил об устойчивых связях России и Китая
© РИА Новости

«Наши связи демонстрируют устойчивость. В современной обстановке частота встреч абсолютно оправдана, нам важно сверять часы», — цитирует его ТАСС.

По словам Лаврова, лишним подтверждением перспективности стратегического взаимодействия двух стран и их всеобъемлющего партнёрства являются результаты визита председателя Китая Си Цзиньпина в Россию.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин выразил уверенность, что Россия и Китай в 2023 году доведут товарооборот до $200 млрд.

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