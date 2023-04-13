В МИД России заявили, что Москва откажется продлевать зерновую сделку с Украиной, если к 18 мая не будут прогресса по ключевым проблемам. Об этом сообщает ТАСС.

Всего у России пять основных требований в рамках зерновой сделки: подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельскохозяйственной техники (а также запчастей и сервисного обслуживания), отмена ограничений на страхование и снятие запрета на доступ в порты, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и разблокировка российских активов/счетов компаний, связанных с производством и доставкой продовольствия и удобрений.

«Без прогресса по решению пяти системных проблем <…> о дальнейшем продлении черноморской инициативы после 18 мая говорить не приходится», — подчеркнули в МИД РФ.

Российские дипломаты добавили, что несмотря на «высокопарные заявления о глобальной продовольственной безопасности и помощи нуждающимся странам», пока сделка лишь обслуживает «коммерческий экспорт Киева в интересах западных стран».

В июле 2022 года Россия и Украина договорились возобновить экспорт украинского зерна через черноморские порты. Гарантами зерновой сделки выступили Турция и ООН. Россия в рамках сделки получила гарантии для экспорта собственного зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).

В конце октября после атаки украинских дронов на российские корабли в Севастополе Москва приостановила участие в сделке, но затем вернулась к ней. Урегулировать ситуацию помогала Анкара.

В марте 2023 года Россия сообщила о решении продлить сделку на 60 дней вместо 120. В Кремле отмечали, что сама по себе готовность к продлению сделки уже «жест доброй воли» со стороны России, так как российские условия не выполняются.