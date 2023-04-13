$82.09-0.0989.76+0.03
1 час назад

Дума вернула авторам законопроект Немцова и Гайдара об исключении из УК смертной казни

Газета.Ru

Госдума вернула авторам законопроект 2001 года об исключении из УК РФ смертной казни, в создании которого участвовали политики Борис Немцов и Егор Гайдар, сообщает газета «Ведомости».

Дума вернула авторам законопроект об исключении из УК смертной казни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди авторов законопроекта — убитый в 2015 году Борис Немцов, умерший в 2009 году Егор Гайдар, а также политик Ирина Хакамада. В нем предлагалось исключить из Уголовного кодекса смертную казнь как вид наказания.

Ранее председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП) Сергей Миронов заявил, что его партия будет настаивать на введении в России смертной казни для террористов и педофилов.

По его мнению, к высшей мере наказания в виде расстрела следует приговаривать педофилов в случае убийства ребенка, а также террористов и их пособников.

При этом он добавил, что ввиду несовершенства судебной системы приговоры о смертной казни, в случае снятия моратория с данного вида наказания, должны приводиться в исполнение только после рассмотрения дела Верховным судом в составе трех судей вместе с коллегией присяжных.

Политика,Ирина Хакамада,Егор Гайдар,Борис Немцов,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Госдума,Горячая новость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий