Дума вернула авторам законопроект об исключении из УК смертной казни

Госдума вернула авторам законопроект 2001 года об исключении из УК РФ смертной казни, в создании которого участвовали политики Борис Немцов и Егор Гайдар, сообщает газета «Ведомости».

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Среди авторов законопроекта — убитый в 2015 году Борис Немцов, умерший в 2009 году Егор Гайдар, а также политик Ирина Хакамада. В нем предлагалось исключить из Уголовного кодекса смертную казнь как вид наказания.

Ранее председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП) Сергей Миронов заявил, что его партия будет настаивать на введении в России смертной казни для террористов и педофилов.

По его мнению, к высшей мере наказания в виде расстрела следует приговаривать педофилов в случае убийства ребенка, а также террористов и их пособников.