Песков допустил участие военных СВО в параде на Красной площади

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные, которые были задействованы в спецоперации, "теоретически" могут принять участие в параде Победы на Красной площади 9 мая. Об этом сообщает ТАСС.

"Теоретически могут. Все детали [позже]. Пока рано, пока вам ничего не скажу", — сказал он.

Ранее власти Курской и Белгородской областей решили не проводить в этом году парад, посвященный Дню Победы. В этих регионах действует высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о проведении парадов в приграничных с Украиной областях — это "прерогатива губернаторов". В Москве, по его словам, парад состоится. Для его проведения власти примут "усиленные меры" по обеспечению безопасности. Также временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях обеспечения безопасности праздничные мероприятия на День Победы 9 мая проводиться не будут.