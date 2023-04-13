$82.09-0.0989.76+0.03

Песков допустил участие военных СВО в параде на Красной площади

7

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные, которые были задействованы в спецоперации, "теоретически" могут принять участие в параде Победы на Красной площади 9 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Песков допустил участие военных СВО в параде на Красной площади
© Михаил Климентьев/РИА Новости

"Теоретически могут. Все детали [позже]. Пока рано, пока вам ничего не скажу", — сказал он.

Ранее власти Курской и Белгородской областей решили не проводить в этом году парад, посвященный Дню Победы. В этих регионах действует высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о проведении парадов в приграничных с Украиной областях — это "прерогатива губернаторов". В Москве, по его словам, парад состоится. Для его проведения власти примут "усиленные меры" по обеспечению безопасности. Также временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях обеспечения безопасности праздничные мероприятия на День Победы 9 мая проводиться не будут.

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий