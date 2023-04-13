В России заявили об отсутствии виз США для Лаврова

Фото: Reuters Reuters

Антонов заявили об отсутствии виз для Лаврова и призвал США согласовать его прибытие спецборта безотлагательно.

«Призываем Вашингтон безотлагательно оформить визы нашей делегации, а также журналистам. Их невыдача — нарушение обязательств Соединенными Штатами как страны размещения штаб-квартиры ООН, препятствующее надлежащему, полноценному функционированию всемирной организации», — отметил он.

Дипломат назвал ситуацию вокруг спецборта российского министра непонятной. Он подчеркнул, что Москва ожидает от Вашингтона «оперативной выдачи разрешения на пролет воздушного судна без каких-либо условий и ограничений».