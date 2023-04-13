В МИД России оценили вероятность превращения Балтийского моря в натовское

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал вероятность превращения Балтийского моря в «натовское». Об этом он высказался в интервью «Известиям».
Грушко оценил возможность превращения Балтийского моря в натовское и подчеркнул, что у России достаточно сил для его сохранения.
«Вы знаете, это такая фигура речи, такими терминами любят оперировать наши "партнеры" в Брюсселе. Они любят говорить о натовском озере или натовском море. На самом деле, конечно, это не так, и в России достаточно военных и иных средств для того, чтобы этого не произошло», — подчеркнул он.