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9 минут назад

Премьер-министр РФ Мишустин прилетел в Тюмень

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел с рабочей поездкой в Тюмень. Ранее его визит был анонсирован Информационным центром правительства Тюменской области.

Мишустин прилетел в Тюмень
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самолет премьер-министра уже прибыл в тюменский аэропорт Рощино. Рабочая поездка Михаила Мишустина началась», — сообщил собственный источник агентства, знакомый с ситуацией.

Ранее URA.RU писало о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин приедет в Тюменскую область с проверкой 13 апреля. Участие в рабочей поездке также примет министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Политика,Новости регионов,Валерий Фальков,Михаил Мишустин,
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