Лавров обсудит афганскую проблематику c главами МИД стран - соседей Афганистана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг примет участие в четвертой министерской конференции стран - соседей Афганистана, которая пройдет в Самарканде. Ожидается, что в мероприятии, помимо российской стороны, примут участие также Иран, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

©

Встреча, как планируется, пройдет на территории открытого в 2022 году на окраине Самарканда международного туристического комплекса "Великий шелковый путь", который состоит из восьми отелей международного уровня и уникального историко-этнографического комплекса "Вечный город", отражающего все характерные традиции восточного зодчества.

Видео дня

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в разговоре с ТАСС ранее отмечал, что у России самые лучшие ожидания от этой встречи, однако, по его словам, заранее забегать вперед не стоит.

Повестка дня

Как информировали в МИД РФ, в повестке дня - обсуждение дальнейших шагов региональных партнеров по содействию афганскому политическому урегулированию, стабилизации гуманитарной и социально-экономической ситуации в этой стране.

Не исключено, что стороны на переговорах затронут идею Москвы о создании основного, пятистороннего формата G5 для урегулирования в Афганистане с участием Индии, Ирана, Китая, Пакистана и России.

На Смоленской площади обратили внимание и на востребованность координации контртеррористических и антинаркотических усилий стран региона с учетом сложной обстановки с безопасностью, ростом террористической активности и наркопроизводства в Афганистане.

Ситуация в республике и до сих пор не только остается непростой, но и принимает характер затяжного кризиса, отмечал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Он подчеркивал, что "Вашингтон и его сателлиты, ответственные за критическое положение дел в стране после вывода оккупационного контингента, должны взять на себя основные финансовые расходы по постконфликтному восстановлению афганской экономики".

Общие угрозы

В свою очередь президент России Владимир Путин также подчеркивал, что ситуация в Афганистане не улучшается после ухода оттуда войск США, кроме того, в республике активизируются международные террористические организации. Путин указывал и на то, что гуманитарная ситуация в этой южноазиатской стране постоянно ухудшается. По российским данным, примерно 4 млн человек в Афганистане нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

Также Путин выражал обеспокоенность России попытками использовать ситуацию в Афганистане "для того, чтобы внерегиональные государства расширяли или строили там свою инфраструктуру, которую собираются создавать под видом борьбы с международным терроризмом". При этом он отметил, что "ничего из того, что требовалось бы для истинной борьбы с международным терроризмом, эти страны как раз и не делают".

Обеспокоенность террористической угрозой выражал и Пекин. В МИД КНР накануне заявили, что присутствующие в Афганистане террористические элементы "Исламского движения Восточного Туркестана" (запрещено в РФ) угрожают не только безопасности самого Афганистана, но и Китая, а также всего прилегающего региона. Кроме того, Кабулов ранее отмечал, что Запад пытается подорвать инициативу Китая "Один пояс - один путь", манипулируя террористическими группами в Афганистане.

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в интервью ТАСС отмечал в начале года, что потенциал борьбы афганских властей с терроризмом ограничен тотальным безденежьем, связанным с санкциями Запада. Он подчеркивал, что на сегодняшний день ИГ представляет "серьезную угрозу для Афганистана и государств региона", в первую очередь Центральной Азии.

На корень экономических проблем страны обращали внимание и в Кабуле. Глава МИД в сформированном запрещенным в РФ движением "Талибан" временном правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки в конце марта заявлял, что санкции США являются основной причиной экономического кризиса в Афганистане и мешают преодолению гуманитарного кризиса в стране.

Вопросы экономики

Как отмечали в российском дипведомстве, отдельное внимание уделят динамике развития региональной экономической интеграции и реализации транспортных и энергетических проектов с участием Кабула в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

В конце прошлого года сообщалось, что сформированное талибами временное правительство объявило о завершении разработки проекта Трансафганской железной дороги на $5 млрд. Глава управления железных дорог страны Бахт Рахман Шарафат сообщал о ведущихся с Узбекистаном и Пакистаном переговорах по перспективам совместной реализации проекта.

Не исключено, что стороны затронут и газовый вопрос. Вице-премьер РФ Александр Новак в декабре прошлого года сообщал, что Россия в дальней перспективе может направить свой природный газ на рынки Афганистана и Пакистана.

О ситуации в Афганистане