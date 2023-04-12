Песков рассказал об интересе к ПМЭФ со стороны недружественных стран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Многие представители бизнеса из недружественных стран проявляют большой интерес», – заявил Песков журналистам.

Он также уточнил, что не может говорить об их участии в ПМЭФ, так как их «просто живьём съедят».

Песков также добавил, что уже был определён модератор будущего мероприятия. При этом пресс-секретарь не стал уточнять, кто именно займёт это место.