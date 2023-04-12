Песков назвал предмет гордости для россиян

Космос был и останется гордостью для россиян, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В День космонавтики он побывал на премьере первого в мире фильма, который был снят на орбите, - "Вызов".

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"Конечно, для нас, для всех россиян, русских космос - это предмет нашей гордости, что бы ни было. Мы можем в каких-то периодах идти вперед, в каких-то - чуть-чуть отставать, но все равно космос был и будет предметом нашей гордости", - сказал представитель Кремля журналистам в среду.

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По его мнению, тот факт, что Россия стала первой страной, сделавшей "космическое кино, - это еще одна гордость".

Песков назвал "фантастическими" свои ощущения от фильма. "Действительно, фильм получился. Наверное, действительно это мировая сенсация", - сказал он. По его мнению, "то, что большая часть снята в космосе, - это фантастика".

Пресс-секретаря президента впечатлили и действующие лица картины.

"[Игра актеров] прекрасна, Юлия (исполнительница главной женской роли актриса Юлия Пересильд - прим. ТАСС) великолепна, все [актеры] великолепны. И конечно, поразили актерские таланты наших космонавтов. Для меня это было откровением", - признался представитель Кремля. Он не смог назвал самые яркие моменты картины, поскольку в ней "все переплетено". "Это же и любовь, и личные переживания, и мощь космоса. Все это передано", - объяснил Песков.

Ранее в среду, выступая на торжественном вечере в честь Дня космонавтики, президент России Владимир Путин отметил, что создатели фильма "Вызов" совершили настоящий поступок и добыли для России первенство в съемках кино в космосе.

"Настоящий гражданский, человеческий поступок совершила команда фильма с очень символичным названием "Вызов". Она осуществила замечательный научно-просветительский проект. Мы первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. Здесь тоже оказались первыми", - сказал глава государства. По его мнению, картина "является уникальным событием для мирового кинематографа".

Сам президент пока фильм не смотрел, но сделает это, считает Песков.

О "Вызове"

"Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе, на борту Международной космической станции (МКС). Космическая драма является совместным проектом Первого канала, "Главкосмоса", госкорпорации "Роскосмос", студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start при поддержке Фонда кино. По сюжету женщине-врачу в силу обстоятельств придется за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС для спасения жизни космонавта.

Для проведения съемок 5 октября 2021 года в космос на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября 2021 года вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров вернулись со станции 30 марта. В фильме также снялись Милош Бикович, Владимир Машков и другие.